Minister Dekker wil opheldering over incidenten Boschoord

De Telegraaf schreef maandag dat incidenten zoals agressie. bedreigingen en smokkel bewust klein worden gehouden. Dergelijke zaken zouden tientallen keren per jaar in een lagere categorie geplaatst worden, om sancties te voorkomen. De Telegraaf berichtte daarover op basis van gesprekken met vier medewerkers en een voormalig leidinggevende.

In Boschoord worden mensen met een verstandelijke beperking opgevangen en ook mensen die tbs hebben gekregen. Als er incidenten zijn, moet dat worden doorgegeven aan het ministerie. En dat gebeurt volgens medewerkers niet altijd, zegt De Telegraaf. De Raad van Bestuur bestrijdt dat.

'Regels worden opgevolgd'

De Raad van Bestuur van zorgorganisatie Trajectum is ontsteld over het beeld dat wordt geschetst over de locatie Boschoord bij Boijl. Ze zeggen dat de regels over het melden van incidenten gewoon worden gevolgd. Het ministerie van Justitie wil opheldering van Trajectum over wat er speelt.

Een paar weken geleden trok het personeel van Boschoord aan de bel, omdat de werkdruk erg hoog is en omdat men zich niet veilig voelt.