Taakstraf voor Wolvegasters die 100.000 te weinig belasting betaald hebben

Het Friese paar had zwart geld weggezet bij de Luxemburgse bank KB Lux, toen dat land nog bankgeheim had. Zodoende was het geld buiten het zicht van de Belastingdienst. In 2000 kwam de informatie over de Wolvegasters via België in Nederland terecht.

Het stel negeerde keer op keer verzoeken en rechterlijke procedures. De man is zelfs driemaal in gijzeling genomen. De Wolvegasters zouden zo'n 100.000 euro aan belastingen niet hebben betaald.

De rechtbank vindt het kwalijk dat het niet betalen van belasting door dit paar, ervoor gezorgd heeft dat andere belastingbetalers een hogere belastingdruk hadden. De rechtbank houdt wel rekening met de leeftijd van de Wolvegasters, en ook met het feit dat ze het nu financieel moeilijk hebben.

Dat de twee naast hun taakstraf ook nog drie en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf kregen, is volgens de rechtbank met name een waarschuwing voor andere belastingontduikers.