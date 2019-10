De nieuwe route van Epke naar de Spelen: "Wordt niet makkelijk"

Epke moet nog één wedstrijd winnen, dan heeft hij drie wereldbekers gewonnen. De kans is groot dat hij dan zeker is van de Spelen, maar dat is geen 100 procent zekerheid.

Er volgen nog vier wereldbekerwedstrijden, die tellen voor de plaatsing van de Spelen.

Cottbus (nov) Melbourne (feb) Baku (maart) Doha (maart)

Eerder al waren er vier wereldbekerwedstrijden. De resultaten van deze vier en de vier die nog moeten komen, worden bijelkaar opgeteld. De beste drie resultaten tellen. Dit is het klassement tot nu toe:

Epke Zonderland 85 Tin Srbic (Kroatië) 80 Hidetaka Myachi (Japan) 75 Chenglong Zhang (China) 39

Kijk hier naar de volledige stand en de puntenverdeling.

Als Epke nog één wereldbeker wint, dan heeft hij het maximale aantal van 90 punten. In principe is hij dan zeker van de Spelen als klassementsleider van de wereldbeker. Maar een andere turner kan ook nog drie wereldbekers winnen. Nummer twee Srbic is al zeker van de Spelen (als hij zondag meedoet aan de finale, hoeft hij alleen maar te starten). De grootste concurrent lijkt de Japanner Miyachi.

De Japanner heeft zich via zijn land ook niet kunnen plaatsen voor de Spelen, omdat hij niet aan het team meedoet. Hij gaat voor plaatsing voor de Spelen. Hij heeft al één keer een wereldbeker gewonnen. Als hij nog twee keer wint, heeft Miyachi net als Epke 90 punten. Dan telt de hoogste score van een oefening. Op dit moment heeft Epke de hoogste score. In Cottbus turnde hij een 14.866.

Kortom: als Epke nog één wereldbeker wint, en Miyachi wint er twee, dan moet Epke minimaal hoger scoren dan de hoogste score van Miyachi.