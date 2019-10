Gedeputeerde over CBS-rapport: geen groei woningbouw, maar er zijn kansen

Voor gedeputeerde Johannes Kramer zijn de uitkomsten van het CBS-onderzoek over de woningbouw niet nieuw. Dat er krimp is, is al langer bekend. "Maar wij moeten er wel rekening mee houden." Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dinsdag met cijfers naar buiten dat vanaf 2040 geen groei meer in de woningvoorraad van Fryslân te verwachten is.