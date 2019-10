Schade aan toren oude stadhuis Bolsward groter dan gedacht

Het laatste deel van de toren is dinsdagochtend van het gebouw getakeld. Nu kan pas echt worden bekeken wat de bonte knaagkever precies heeft aangericht. De drie torendelen gaan dinsdag op transport naar Sneek. Daar worden ze verder onderzocht en gerestaureerd.

Wat nu al wel duidelijk is, is dat ook aan de binnenkant van het gebouw houtwerk aangetast is. Het gaat om het rasterwerk onder de toren.