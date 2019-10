MCL in financiële gevarenzone voor ziekenhuizen

BDO Accountants doet de uitspraak op basis van de financiële jaarverslagen van 2018. De uitkomsten van deze stresstest zeggen echter niets over de medische prestaties van de ziekenhuizen.

Met name de kleinere ziekenhuizen staan onder druk. De vraag naar zorg neemt steeds verder toe, terwijl er een groot tekort is aan personeel.

Opvallend is dat het MCL het tot nu toe goed deed, met dikke voldoendes. Het is onduidelijk waar de financiële neergang in 2018 ineens vandaan komt, of wat de gevolgen ervan zullen zijn.