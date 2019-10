Speeddatedag voor banen in de zorg in Noord-Nederland

Eind 2018 werkten bijna 1 op de 5 mensen in Fryslân in de zorg. Dat zijn 52.500 personen, 19% van alle werkenden in de provincie.

Het aantal 75-plussers in Fryslân neemt toe. In 2019 zijn het er 58.700, en in 2039 zullen het er naar verwachting 102.000 zijn. De vraag naar zorg zal daardoor ook toenemen.

Bron: Zorgplein Noord