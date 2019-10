MSC-keurmerk staat mogelijk op de tocht voor alle kustvissers

Dat zou een ramp zijn voor de vissers die zich wel aan het vermogen houden. Ze vangen minder dan de fraudeurs, wat resulteert in een lagere opbrengst, en nu zouden ze dan ook nog het certificaat en daarmee de afzetmarkt kwijtraken.

Het MSC geeft alleen een keurmerk aan de gehele sector, niet aan individuele vissers. Volgens Hidde van Kersens van MSC is het maken van onderscheid tussen individuele vissers in de praktijk niet mogelijk. Vis met en zonder label zou dan in de handel constant apart van elkaar moeten worden gehouden.