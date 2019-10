Leeuwarder slachtoffer van fraude; beelden verdachte in Opsporing Verzocht

De potentiële koper wilde het geld voor de spelcomputer overmaken via een betaalverzoek-app. Om haar bankgegevens zogenaamd te controleren, wilde de koper dat de vrouw een cent naar hem zou overmaken. De koper zou daarna het geld voor de spelcomputer spoedig overmaken. De vrouw ontving het geld echter niet en toen ze later op haar rekening zag, bleek dat ze een groot bedrag kwijt was.

Verdachte vastgelegd op beeld

Met het geld van de vrouw heeft de verdachte onder andere een treinkaartje gekocht. De verdachte gebruikte dit treinkaartje op maandag 25 februari op het station van Zwolle. Dit is door bewakingscamera's vastgelegd. Die beelden worden dinsdagavond openbaar gemaakt in Opsporing Verzocht. De politie roept mensen die iets over deze zaak weten op om te bellen naar 0800-6070 om hun tips door te geven.