Natuurpaden en een andere ingang: vernieuwingen voor het Woudagemaal

De kosten van de vernieuwingen zijn in totaal 560.000 euro. Het grootste deel van de aanpassingen moet in oktober volgend jaar klaar zijn, als het Woudagemaal honderd jaar bestaat. Het gemaal blijft tijdens de verbouwing gewoon open.

Verbinding met centrum

De stichting en Wetterskip Fryslân willen met de aanpassingen het Friese icoon van het waterbeheer ook in de toekomst aantrekkelijk houden voor belangstellenden. Om dat te bereiken wordt onder andere met de gemeente onderzocht of het Woudagemaal, via de Plattedijk, met het centrum van Lemmer kan worden verbonden.