Raad Ooststellingwerf geeft groen licht voor Prikkedam

Dat de meerderheid nu akkoord is met het bestemmingsplan betekent nog niet dat het dossier gesloten kan worden. De bezwaarmakers willen ook nu weer beginnen met juridische stappen, omdat ze vinden dat er nog altijd te weinig rekening wordt gehouden met hun belangen.

Ook in de raad vroegen verschillende fracties zich af of het nieuwe bestemmingsplan wel 'Raad van State-proof' is. Dat de gemeente ook zelf op het juridische vervolg rekent, blijkt wel uit de reservering van 55 duizend euro voor verdere proceskosten. Wordt dus vervolgd....