Ambtenaren Súdwest-Fryslân onderweg met beperkingen

De ambtenaren zullen 'wandelen' door het Rasterhofpark in Sneek en het centrum van Makkum. Ze doen dit echter niet 'gewoon' te voet: "Door ambtenaren zelf in een rolstoel te zetten, met een speciale bril op, of achter een rollator te laten lopen moeten ze zich bewust worden van de leefwereld van mensen met een beperking", vertelt Tineke Bootsma van de Adviesraad Toegankelijkheid Súdwest-Fryslân.

De locaties zijn niet zonder reden uitgekozen, want van bijvoorbeeld het Rasterhofpark in Sneek is bekend dat er obstakels zijn. Deze obstakels zijn met name veroorzaakt door vandalisme, zo vertelt Bootsma.

Aan het einde van de middag wordt er een pakket aan obstakels overhandigd aan de ambtenaren. En zo'n speciale lijst met obstakels heeft effect, want vorig jaar, toen de wandeling in Bolsward werd georganiseerd, is een aantal zaken ook daadwerkelijk aangepast.