Friese gemeentes in Brussel: "Het platteland moet zich laten horen in Europa"

Platteland moet zich laten horen

Jonkman heeft ervaring als lid van het Comité van de Regio's, een adviesorgaan van de Europese Unie. Jonkman is blij met de groeiende belangstelling voor Europa: "Europa begint steeds meer te leven bij de Friese gemeenten. We moeten de lobby in Europa niet alleen overlaten aan de grote steden. Ook het geluid van het platteland moet in Brussel doorklinken."

Lobby voor de regio

De Europese week van regio's en steden in Brussel is de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste conferentie voor regionale en lokale bestuurders op de wereld. Meer dan 6.000 plaatselijke en regionale politici uit alle 28 lidstaten bivakkeren vier dagen in de Europese hoofdstad, waar ze kunnen kiezen uit maar liefst 600 bijeenkomsten over thema's als 'Een groener Europa', 'De rol van de regio in de toekomst van Europa' en 'Europa dichter bij de burger'.

Strategisch moment

Zo vlak voor de start van de nieuwe Europese Commissie vindt de 'week van de regio's' plaats op een strategisch moment. Europa is bezig met een nieuwe begroting voor de periode 2020-2027. Het platteland moet daarbij goed op zijn tellen passen, want verschillende politieke krachten willen veel minder geld uitgeven aan landbouwbeleid en regionaal beleid.

EU-bordje mist in Nij Beets

Rob Jonkman is kritisch over het pleit van minister Wopke Hoekstra om het regionaal beleid af te bouwen. "Zonder Europese steun hadden Opsterland en Smallingerland het Polderhoofdkanaal nooit kunnen betalen", vertelt hij. Veel meer waardevolle projecten in Fryslân waren nooit tot stand gekomen zonder de steun uit Europa. Ook over het voornemen om het landbouwbudget te verlagen is Jonkman kritisch. "Het gaat erom hoe je het geld inzet. Maar voor innovatie en het duurzamer maken van de landbouw is Europese steun essentieel."

Bij een bezoek aan het Polderhoofdkanaal bij Nij Beets is nergens meer te zien dat de Europese Unie daar vijf miljoen euro aan heeft bijgedragen. "Er heeft wel een bord gestaan, maar dat is inmiddels verdwenen. Dat is niet goed, want zo laat je de mensen niet zien wat Europa allemaal doet", zegt de Europa-wethouder.