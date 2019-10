Vanaf 2040 geen groei in woningvoorraad meer in Fryslân

In 2018 kwamen er in Nederland nog 80.000 huishoudens bij, onder andere door de grote migratiestroom die ons land binnenkwam. Na 2018 neemt dit aantal vlug af. De schatting is dat er in 2021 zo'n 55.000 huishoudens bijkomen en in 2040 nog maar 10.000. Die afname ontwikkelt zich in onze provincie langs dezelfde lijnen en dat is terug te zien in de afname van het aantal woningen dat erbij komt op de markt.

Noord-Nederland

In alle drie de Noordelijke provincies stagneert de groei in het aantal woningen dat erbij komt op de markt. Ook in Drenthe wordt het nulpunt naar verwachting zo rond 2040 bereikt. In de provincie komt dat moment volgens de prognoses van het CBS al in 2030.

Netto-woningbouw

De voorspellingen die het CBS doet, gaan over de netto-woningbouw; het jaarlijkse saldo van de toevoegingen aan de woningbouwvoorraad minus de onttrekkingen. Sloop en vervangende nieuwbouw zijn dus niet terug te zien in de voorspelling. Het cijfer gaat niet alleen over het aantal woningen dat er gebouwd wordt, maar bevat ook het aantal woningen dat gesloopt wordt.