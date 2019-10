Noppert stunt tegen Gurney op World Grand Prix

De eerste set ging tegen de verhouding in naar de Jouster. Gurney begon veel sterker, maar kon twee pijlen voor de set niet afmaken. Noppert profiteerde via dubbel zestien en pakte de 1-0 voorsprong.

Daarna werd het spel van Noppert veel beter. In de tweede set kwam hij eenvoudig met 2-0 in legs voor. Toen Gurney weer darts op een dubbel miste pakte Noppert via dubbel acht de winst.

Tweede ronde

In de tweede ronde speelt Noppert woensdag tegen Nathan Aspinall. Het is voor de 28-jarige Jouster voor het eerst dat hij in de tweede ronde op het tv-toernooi in Dublin staat. Vorig jaar verloor hij bij zijn debuut van Gerwyn Price.