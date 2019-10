Voorzitter motorcrossvereniging Prikkedam neemt afstand van doodsbedreigingen

De vereniging wil altijd met elkaar in gesprek blijven, zegt Van der Molen. Dat er frustraties zijn bij sommige mensen over de tegenstand van het motorsportterrein is begrijpelijk, maar moet niet op deze manier geuit worden, zo vindt Van der Molen. De vereniging zal geen excuses aanbieden voor de intimidaties. Van der Molen: "We gaan niet excuses aanbieden voor iets waar wij als vereniging niet verantwoordelijk voor zijn."

Extra raadsvergadering

De gemeente Ooststellingwerf moet na jaren van strijd van de Raad van State voor 23 oktober duidelijkheid geven aan de crossers en de omgeving over het motorsportterrein. De meerderheid in de gemeenteraad steunt het bestemmingsplan voor De Prikkedaam. In een extra raadsvergadering wordt er maandagavond over gesproken. Omwoners hebben volgens de gemeenteraad recht op een aannemelijk woonklimaat en er moet opgetreden worden als de vereniging MSV zich niet aan de regels houdt.

Altijd tegenstanders

In het uit te voeren bestemmingsplan staan zaken waar de vereniging aan moet voldoen, zoals het verhogen van de geluidswal. De vereniging heeft al eerder inzichtelijk geprobeerd te maken wat de geluidspieken zijn en waar ze vandaan komen. Ze willen het bestemmingsplan goed uitvoeren. Maar Van der Molen denkt wel dat er, wat ook in het plan staat, altijd tegenstanders zijn. "Het is jammer dat er zoveel negatieve energie gestopt wordt in iets wat een mooie sport is", seit Van der Molen.