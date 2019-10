LTO vindt dat boeren nog even moeten wachten

Platteland wordt schoongeveegd

Sieta van Keimpema, boerin en voorzitter van de Dutch Dairymen Board, saat volledig achter de nieuwe actie van boeren. Ze heeft geen goed woord over voor de eerste voorstellen van minister Carola Schouten, die afgelopen vrijdag naar buiten kwam. "Zij vegen het platteland maar even schoon, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de boeren, de banen die met de landbouw te maken hebben.

Harde cijfers

Keimpema verzoekt vooral naar een onafhankelijk onderzoek naar de uitstoot van stikstof bij boeren. De cijfers van het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, die er nu liggen, vertrouwt ze voor geen cent. "Die kunnen volgens andere partijen wel 60 procent afwijken van de werkelijke cijfers", zegt Van Keimpema. "Straks ruimen we de boeren op en komen we er later achter dat het helemaal niet nodig was omdat het van de ganzen of het verkeer kwam. Wat zeggen we dan? Jammer?"