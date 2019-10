Commissaris en gedeputeerde in gesprek met actieboeren: "Wij buigen niet"

"Wij buigen niet"

Het gesprek tussen de boeren en de gedeputeerden was op de boerderij van boerin Jitty Zijlstra. Ze is een van de actievoerders en al bezig met de actie op 16 oktober. Over die actie wil ze niet veel zeggen. Het worden publieksvriendelijke acties, maar over de plaats zegt ze niets. Ze gaat er vanuit dat een dubbel aantal Friese boeren aan de actie op 16 oktober zullen meedoen. Dat zouden er dan meer dan 600 worden.