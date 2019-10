Rijdende auto vat vlam op Lauwersseeweg bij Rinsumageast

De man kon op tijd uit de auto komen en is op veilige afstand gaan staan. De bestuurder had een paar maanden geleden een gereviseerde motor in de auto geplaatst.

De brandweer van Damwoude kwam al snel op de brand af en heeft met een hoge drukspuit en schuim de brand gedoofd. De weg heeft schade opgelopen op de plaats van de brand.