Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen jongeren op gewicht krijgen

Gemakkelijker om gezond te leven

Zorgverleners, scholen, sportclubs en het bedrijfsleven. Iedereen in de zogenoemde JOGG-gemeenten zet zich in voor een leven met voldoende beweging, meer water drinken en gezonder eten. Volgens wethouder Jonker wordt het zo leuker om gezonder tel leven. De gemeenten willen met de jongeren in gesprek gaan om een gezondere keuze te maken.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn al drie officiële JOGG-gemeenten. Ze verlengen dit jaar met nog eens drie jaar. Zo hebben ze allebei de campagne 'Drink Water' uitgevoerd. En er wordt meer gedronken, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD-Fryslân. Het eten van groente en fruit gaat volgend jaar meer aandacht krijgen van de gemeenten.