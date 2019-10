Sportcast: "Langweer wordt volgend jaar niet laatste in de SKS"

Groot nieuws uit de skûtsjewereld: Harmen Brouwer wordt schipper op het skûtsje van Langweer. Zijn broer Sytze Brouwer was al schipper op het skûtsje van Heerenveen. In deze Sportcast bellen we met beide schippers. Verder komen SC Heerenveen, SC Cambuur en het WK turnen voorbij. Presentatie is in handen van Roelof de Vries. Geert van Tuinen, Andor Faber en Arjen de Boer zijn de analisten.