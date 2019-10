Textielbedrijf in Heerenveen plant bomen voor India

Directeur Jan Willem Helmink van Star Linen is blij met het programma. De klanten die hun dekbedden, kussens en badjassen bij het bedrijf bestellen, werken automatisch mee aan de aanleg van een bos in India. Het textielbedrijf gaat melden aan de klanten hoeveel bomen ze hebben geplant in een jaar.

In de staat Tamil Nadu in India is een gebied van 8,5 hectare vrijgemaakt voor de nieuwe bomen. Daar is ruimte voor een bos met circa 10.000 bomen. Na vijf jaar kunnen de bomen de CO2-uitstoot terugdringen naar 80 ton en na tien jaar kan dat oplopen tot 310 ton minder CO2.