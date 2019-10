Friese instanties werken samen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

MDA staat voor 'Multidisciplinaire Aanpak'. Het gaat om de partijen Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, de politie en het Openbaar Ministerie. Door samen te werken, willen ze uitzoeken welke aanpak het beste werkt.

Niet zo makkelijk als op papier

Daarvoor komen ze met een document, dat als wegwijzer moet fungeren en andere organisaties helpen. Er is wel literatuur over hoe je huiselijk geweld en kindermishandeling tegenhoudt, maar in de praktijk is het vaak niet zo duidelijk als hoe het beschreven staat.

Anneke Jelsma, die erbij betrokken is, zegt daarover: "Uit onze ervaringen en onderzoeken blijkt dat de aanpak alleen werkt wanneer alle leden van het gezin, indien nodig, hulp krijgen. De kern van de aanpak is dat er samengewerkt wordt; het stoppen van geweld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en hulpverleners."