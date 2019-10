Fryslân maakt vrije val in ranglijst concurrentiepositie

De nieuwe regionale Competitieve Index van de Europese Unie is maandag openbaar gemaakt. Volgens het onderzoek is de innovatie een zwak punt van de Friese economie.



Dat een regio vijftig plaatsen zakt, is volgens Marc Lemaitre van de Europese Unie geen goed teken. Hij zegt dat dat een signaal is dat goed onderzocht moet worden.