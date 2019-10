Studenten lenen steeds meer: in totaal is de schuld 19 miljard euro

De schuld loopt de laatste vier jaar op. Dat komt door de invoering van het nieuwe leenstelsel. Toen moesten meer studenten een lening afsluiten. En dat geldt voor steeds meer mensen die met een studie beginnen. Studenten bouwen dus een flinke schuld op.

In 2015 werd de basisbeurs die er voor studenten was vervangen door het leenstelsel. Sinds die tijd lenen steeds meer studenten en loopt de gemiddelde studieschuld op. Volgens cijfers van het CBS hebben studenten die in 2000 zijn geboren gemiddeld zo'n 2.700 euro studieschuld. Dat is bijna drie keer zo hoog dan de schuld van studenten die in 1994 zijn geboren.