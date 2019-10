Ingrid Spijkers nieuwe hoofdredacteur Omrop Fryslân

Ingrid Spijkers is goed bekend met Omrop Fryslân, ze werkte van begin af aan voor de regionale televisie en ontwikkelde en produceerde ook programmaformats voor de Omrop. Verder werkte ze voor diverse andere media, waaronder het ANP, kranten en vakbladen. Ze is één van de oprichters van Wij van PS (eerder PS Producties). De laatste jaren werkte ze als zelfstandige voor diverse opdrachtgevers en (multimediale) projecten in Fryslân.

Passie

Omrop Fryslân is een tijd op zoek geweest naar een nieuwe hoofdredacteur. Omrop-directeur Nina Hiddema: "We zijn heel blij dat we met Ingrid Spijkers een nieuwe inspirerende hoofdredacteur hebben gevonden. Die naast een groot netwerk en een brede journalistieke ervaring binnen en buiten Omrop Fryslân veel passie heeft voor onze mooie organisatie."