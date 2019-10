Voetbalclub ONT verplicht spelers om ook scheidsrechter te zijn

Visser: "We hebben er lang tegenaan gehikt, want vrijwilliger zijn was altijd vrijblijvend. Maar anders krijgen we het niet rond." De voorzitter begrijpt dat niet alle leden er op zitten te wachten. "Ze snappen het wel, wanneer we het uitleggen. Sommige mensen kijken er tegenop, maar ze kunnen interne begeleiding krijgen. Wanneer er geen scheidsrechter is, kan de wedstrijd niet doorgaan. Dat kunnen we ons niet permitteren."

ONT heeft 37 teams in de competitie. Het gaat ieder weekend om zo'n 15 wedstrijden. De KNVB levert voor een paar wedstrijden een scheidsrechter, de rest moet de club zelf regelen.