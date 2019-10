Waadhoeke zet digitaal register in tegen verkoop van gestolen spullen

Opkopers en handelaren in de gemeente krijgen de komende tijd informatie over het nieuwe register. Burgemeester Marga Waanders legt uit hoe het precies werkt. "Het is een digitale versie van het papieren systeem. Opkopers en handelaren in tweedehands spullen zijn verplicht om een inkoopregister bij te houden. Het nieuwe digitale systeem controleert aan de hand van het serienummer automatisch of het gaat om spullen die gestolen zijn."

Goed hulpmiddel

Wanneer dat het geval is, komt de politie in actie. Daardoor wordt het voor dieven steeds lastiger om gestolen spullen te verkopen. Waadhoeke is niet de eerste Friese gemeente die het systeem gebruikt. Wel verwacht Waanders dat het een goed hulpmiddel is in de strijd tegen inbraken in de gemeente. "We willen heling zo goed mogelijk tegengaan. Wanneer dit systeem daarbij kan helpen, dan doen we dit graag."

Onlangs werd een inbraak in de gemeente opgelost door de registratie van gestolen spullen.