Frustratie over lange wachttijden bij CBR

"Thom had online een gezondheidsverklaring ingevuld begin juli en zou na acht weken bericht krijgen over hoe het proces verder zou gaan. Maar toen hij na tien weken nog niets had gehoord, heeft hij zelf contact gezocht en toen kreeg hij te horen dat de wachttijd inmiddels was opgelopen tot 21 weken", vertelt Christine Jansen.

Vanwege zijn lichamelijke beperking moet een instructeur van het CBR zien of hij bekwaam is om te rijden.

"Thom is er gefrustreerd onder, hij moet al in een aangepaste auto rijden en dat belemmert een jong iemand in zijn doen en laten. Hij kan nooit spontaan in een auto springen om bijvoorbeeld de BOB te zijn, dat heeft hij inmiddels geaccepteerd. Maar hij wil graag verder in zijn ontwikkeling en daar hoort het halen van het rijbewijs bij. En dat duurt nu heel lang. Hij wil graag zelfstandig en onafhankelijk zijn."

Ze heeft al een mail gestuurd naar het CBR, maar nog geen reactie gehad. "Anders ga ik wel bellen."