Hartstichting: gemeente Leeuwarden heeft te weinig AED's voor goede dekking

Uit gegevens blijkt dat Fryslân duizend AED's heeft. Ongeveer driekwart daarvan is 24 uur per dag beschikbaar. In Leeuwarden moeten nog flink wat AED's komen, zegt de Hartstichting.

De meeste hartstilstanden gebeuren in en rondom het huis. Daarom is het belangrijk dat in woonwijken voldoende dag en nacht beschikbare AED's zijn die kunnen worden ingezet. De Hartstichting roept mensen op om met buurtgenoten een crowdfundingsactie op te zetten om zelf een apparaat aan te schaffen voor de eigen wijk.