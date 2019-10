Stinkzwam en cantharel: het is een goed jaar voor paddenstoelen

De verandering van het klimaat heeft ook gevolgen voor de paddenstoelenstand in ons land, merken de experts. Sieben: "Paddenstoelen bestaan voor tachtig tot negentig procent uit vocht. Wanneer het droger wordt, merk je dat aan de paddenstoelengroei. En er zijn best veel soorten die last hebben van stikstof. Daarom is het belangrijk dat we de waterstand goed hebben. De natuur is het meest gebaat bij stabiliteit."