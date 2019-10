Veel Friese politici naar Brussel voor 'Europese week van de regio's en steden'

Wat is die Europese week van de regio's precies en waarom er gaan ook zoveel Friese bestuurders heen?

"De Europese Unie heeft de regio's nodig voor het uitvoeren van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, duurzaamheid, luchtkwaliteit en mobiliteit, om een paar thema's te noemen en haalt daarom al een paar jaar regionale bestuurders naar Brussel. Maar het waren er nog nooit zoveel als deze week.

De 9.000 bestuurders en politici kunnen daar de komende dagen kiezen uit zo'n 600 bijeenkomsten over thema's als een groener en duurzamer Europa, de rol van de regio's in de toekomst van Europa en de relatie tussen de Europese Unie en de burgers."

Speelt Fryslân of spelen Friezen ook een rol bij sommige van die 600 bijeenkomsten?

"Er zijn zo'n vijf bijeenkomsten die door Fryslân - of door Fryslân in samenwerking met partners - worden georganiseerd. Dinsdag is er bijvoorbeeld een presentatie van Sirkulêr Fryslân die al helemaal is uitverkocht. Er is ook een discussie over het langetermijneffect van culturele hoofdsteden met de zogenoemde creatieve steden Aarhus, Leeuwarden, Matera en Galway en woensdagochtend organiseert de provincie Fryslân voor de derde keer een Fryslândag in Brussel. Het thema van deze bijeenkomst is meertaligheid."

Betekent dit dat Fryslân het goed doet in Europa?

"Fryslân is in ieder geval deze week heel actief in Europa. Maar de Europese Unie heeft ook een instrument ontwikkeld om alle regio's met elkaar te vergelijken met de zogenaamde Regional Competitive Index; het gaat dan om een Europese ranglijst van de beste regio's om te wonen en te werken.

De provincie Utrecht wordt getipt als één van de kanshebbers, maar heeft stevige concurrentie van Stockholm. Bij de vorige index in 2016 werd Fryslân 83e. In Europa ben je dan een middenmotor, maar Fryslân scoorde toen wel het slechtst van alle Nederlandse provincies. Het is interessant om te zien of Fryslân er nu beter uitkomt."

En wat doen al die wethouders en gedeputeerden deze week verder in Brussel: netwerken en borrelen?

"Er zijn zoveel Friese bestuurders in Brussel dat de Vereniging van Friese gemeenten daar dinsdag vergadert en dat is voor het eerst. Bestuurders die nog niet zo vaak in Brussel waren, gaan daar heen voor informatie en contacten.

Er zijn bijvoorbeeld ook voorlichtingsbijeenkomsten over de Europese fondsen en over hoe je daar gebruik van maakt. Wethouders die al langer actief zijn in Europa hebben een aardig vol afsprakenschema. Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden is nu al in Brussel, maar ook Rob Jonkman van Opsterland heeft veel afspraken in zijn agenda."

De week van de regio's vindt plaats op een bijzonder moment, want er komt binnenkort een nieuwe Europese commissie, met nieuwe mensen en nieuwe ambities. Kan die nieuwe commissie al bijna beginnen?

"Nog niet. Er zijn eerst nog hoorzittingen met alle kandidaten in het Europees Parlement. Dat parlement is zeer kritisch en heeft al een paar commissarissen afgewezen. De Nederlandse kandidaat-commissaris Frans Timmermans wordt dinsdag kritisch ondervraagd door de milieucommissie met daarin ook de Friese Europarlementariër Jan Huitema.

Timmermans moet binnen honderd dagen met een plan komen om Europa veel groener en duurzamer te maken en wil daar ook geld van de landbouwbegroting voor gebruiken. In Europa wordt al een poos onderhandeld over de nieuwe meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar. Dat is een probleem, want als Brexit doorgaat moet de Europese Unie of bezuinigen of meer geld vragen aan de overgebleven lidstaten. Nederland heeft geld over op de rijksbegroting, maar minister Wopke Hoekstra is nog niet van plan om meer aan Brussel te betalen."