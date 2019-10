Hallum krijgt weer een bibliotheek

Minister Van Engelshoven gaf maandag het startschot voor de investering in kleine bibliotheken. Volgens de minister is het belangrijk dat mensen een bieb in de buurt hebben. "Het zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar verbinding tot stand komt. Maar het is ook een plek waar kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen in boeken en te leren over onze cultuur, met als doel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen."