Hallum krijgt na zes jaar weer een bibliotheek

Hallum had jarenlang een bibliotheek. In 2013 werd de bieb echter gesloten. Paulien Schreuder, directeur van bibliotheken Noord-Fryslân, is blij met het nieuws dat Hallum de bibliotheek terugkrijgt. "Hallum is een groot dorp en samen met de scholen gaan we hier actief de strijd aan tegen laaggeletterdheid. Daar hoort natuurlijk een bibliotheek bij."

Toekomstbestendig plan

Het Rijk stelt in totaal 3 miljoen beschikbaar om kleine bibliotheken drie jaar lang te ondersteunen. Hoeveel geld Hallum exact krijgt, wil Schreuder niet zeggen. "Dit is in prachtige kans om de bieb weer te openen." Met het geld is de toekomst van een nieuwe bibliotheek voor de komende drie jaar veilig gesteld. "De gemeente heeft zich garant gesteld om de bibliotheek daarna in stand te houden", zegt de directeur. "Ik zie heel veel mogelijkheden om deze bibliotheek ook na 2023 voort te zetten."