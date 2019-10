Harmen Brouwer: "Ik wil het skûtsjesilen in Langweer weer op de kaart zetten"

Brouwer is geen onbekende in de schipperswereld. Dit jaar was hij als schipper van het Gorredijkster skûtsje Drie Gebroeders actief in de C-klasse van de IFKS." Ik heb in de IFKS mijn uurtjes wel gemaakt als schipper", zegt hij. "Ik neem mijn eigen bemanning van de Drie Gebroeders mee. Dat zijn een stuk of 8 jongens en ik moet er nog een stuk of vijf mensen bij hebben. Mensen uit Langweer, die er zin in hebben om met ons te zeilen."

Concurrentie in de familie

Harmen Brouwer wordt met de overstap naar de SKS een rechtstreekse concurrent van zijn broer Sytze, die schipper is van het skûtsje van Heerenveen. "Ik word concurrent van mijn broer, ja", lacht hij. "Dat is wel leuk. Ik zal hem het leven zuur maken!" Realistisch gezien wordt dat erg lastig, omdat het skûtsje van Langweer onderaan presteert en het skûtsje van Heerenveen al een paar jaar bovenin meezeilt. Toch blijft de nieuwe Langweerder schipper positief. "In de toekomst wil ik zeker een directe concurrent van Sytze worden."

Positieve reacties

Brouwer kreeg zondag veel reacties op het nieuws dat hij het roer overneemt van Zwaga. "Ik heb gisteren wel 150 berichtjes gekregen van mensen. Allemaal positief, dus dat is hartstikke mooi. Ik heb er nu al zin in!"