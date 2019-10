Bolswarder bedrijf denkt oplossing voor stikstofprobleem te hebben

Het bedrijf toonde een proefopstelling met algentanks in het Weekend van de Weterschap. Die opstelling bestaat uit een apparaat dat mest in een gesloten systeem scheidt.

Algen maken eiwit van stikstof

Door het scheiden in een gesloten systeem ontsnapt de ammoniak niet. Na het scheiden is het grootste stikstof bevattende deel, wat geschikt is om aan te bieden aan algen in speciale tanks. Die maken er dan eiwit van, wat weer een grondstof voor eten is.

De algen nemen ook nog eens CO2 op voor dit proces en ze maken grondstoffen voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.