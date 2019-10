Epke maandag in actie op WK: "Ik hoop dat het genoeg is"

Maar hoe fit is Epke? Hij kwakkelt al het hele jaar met zijn gezondheid. "Ik denk er liever niet te veel over na", zei hij tegen de NOS. "Ik ben allang blij dat ik hier sta, maar nu ik hier sta, leg ik de lat ook weer wat hoger. Er zijn wel eens trainingen die mij tegenvallen en dan kom ik er opnieuw achter dat ik minder fit ben dan anders. Ik hoop dat het genoeg is."

Traditionele bierfeest van Stuttgart

Tegenover de locatie van het WK in Stuttgart ligt een groot en druk festivalterrein. Oktober is namelijk ook de periode van de traditionele bierfeesten in de Duitse stad. "Het is 's avonds wel wat rumoerig en elke dag komen we de feestgangers tegen, maar het leidt niet af."

Terug naar 2007

Twaalf jaar geleden vond het WK ook in Stuttgart plaats. Toen werd Epke vierde op de rekstok en plaatste hij zich voor het eerst voor de Olympische Spelen. "Dat toernooi kwam de stabiliteit op de rekstok naar voren", weet Zonderland nog. "Dat was in die periode een omslag. Toen werd duidelijk dat er potentie in zat. Dat ik zelfs de finale haalde en vierde werd, was voor mij een hele verrassing."