Flyers winnen eerste wedstrijd van nieuwe internationale competitie

Het begin van de wedstrijd was voor de bezoekers. De ploeg uit Neuss kwam op een 0-1 voorsprong en dat was meteen de tussenstand na de eerste periode.

Daarna namen de Flyers de leiding over. Ronald Wurm, Jasper Nordemannen en Pippo Limnell zorgden voor een 3-1 voorsprong. In de laatste periode maakte Trevor Peterson zelf nog de 4-1. Neuss maakte het nog even spannend en kwam tot 4-3 terug, maar daar bleef het bij.