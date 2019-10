Ophef om dvd Rommy; opbrengsten zijn voor graf, maar familie is niet ingelicht

Tjeerd Henstra, een zoon van Rommy legt uit: "We zijn er niet blij mee dat op de poster staat dat de opbrengst voor het graf van onze vader is. Niemand van de familie wist er iets van af. Er is geen overleg geweest. De dvd is prima, die feestavond ook, maar Gooitzen had vooraf wel even kunnen zeggen dat de opbrengst voor zijn graf is. We kunnen het onderhoud zelf ook wel betalen."

De familie Henstra ontdekte het pas toen ze de poster zagen. "Het stond ineens op internet", zegt Tjeerd. "Toen reageerde mijn broertje dat we het niet leuk vinden, omdat we van niets afwisten. Nu wordt het een ander verhaal, nu hij zegt dat de opbrengst voor later is, maar dát staat niet op de poster."

Op eigen houtje

Er is inderdaad geen overleg met de familie geweest, geeft De Haan toe. "Ik heb dit op eigen houtje gedaan. De familie mag zelf het graf ook wel onderhouden. Prima, dan hoef ik er niet meer naartoe. Geen probleem. Maar ik doe dit voor mijn vriend Rommy. Ik stort de opbrengst gewoon op een rekening, dat geld kan gebruikt worden als het graf niet meer wordt bezocht, zodat de begrafenisvereniging het onderhoud dan nog wel kan uitvoeren."

De Haan baalt van de ophef op Facebook. "Iedereen weet wel wat het is: een roddelblad. Ze vinden het leuk om iemand de grond in te trappen, maar ze moeten mensen recht in de ogen kijken."