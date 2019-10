Harmen Brouwer nieuwe schipper skûtsje Langweer

Harmen Brouwer volgt Jaap Zwaga op, die sinds 2017 schipper van het skûtsje was. Zwaga moest dit jaar na tegenvallende resultaten vertrekken. "Ze belden me twee weken geleden", vertelt Brouwer. "Of ik ook op gesprek wilde komen. We hebben het toen besproken, maar je gaat natuurlijk niet over een nacht ijs. Maar we hebben goede gesprekken gevoerd en afgelopen vrijdag heb ik de knoop doorgehakt.

Het is een droom die uitkomt voor Brouwer. "Al sinds 1988, toen ik nog een klein jongetje was, ga ik met mijn ouders mee op de boot. Dat ik nu schipper mag zijn van een SKS-skûtsje is fantastisch."

Bemanning Drie Gebroeders mee

Brouwer zit al langer in de SKS. Hij heeft ervaring opgedaan bij de skûtsjes van Heerenveen en Drachten en was dit jaar schipper van het skûtsje van Gorredijk - de Drie Gebroeders - in de C-klasse van de IFKS. Daarin werd hij tweede. "Een deel van de bemanning van het skûtsje van Gorredijk neem ik mee naar Langweer. Dan staat de basis, maar er moet nog wel wat bij."