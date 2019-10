LDODK verrassend onderuit in laatste veldwedstrijd van het jaar

Het begin van de wedstrijd was ook al voor de Amsterdammers. Die kwamen met 4-1 voor en even letter ook met 7-4. LDODK kwam terug tot 7-7, maar net voor rust nam Blauw-Wit de leiding weer. Alle treffers van LDODK in de eerste helft werden gemaakt door Erwin Zwart (4) en Christiaan Dekkers (3).

Tweede helft

In de tweede helft leken de Gorredijksters orde op zaken te stellen. De ploeg van Henk-Jan Mulder nam de leiding over en stond op een gegeven moment met 13-11 voor. Erwin Zwart scoorde zes keer.

Daarna stokte de productie van LDODK in een regenachtig en winderig Amsterdam. De thuisclub scoorde nog wel vier keer, onder andere met wat strafworpen, en won de wedstrijd met 15-13.

LDODK nu derde

Het is het tweede verlies van LDODK in vijf wedstrijden. Eerder was koploper PKC al met een punt verschil te sterk. Door het verlies in Amsterdam wordt LDODK in de stand ook ingehaald door Blauw-Wit. De Amsterdammers staan nu tweede, LDODK derde.