Primeur voor Nyck de Vries in Japan

De voorsprong van Racing Team Nederland op de concurrentie was groot. De Vries, die vorige week nog de titel pakte in de Formule 2, reed de wagen over de finish. De ploeggenoten van de Fries waren Giedo van der Garde en Frits van Eerd.

Surrealistisch

"Dit is een beetje surrealistisch", zei De Vries na afloop. "Dit konden we niet verwachten en hadden we niet durven dromen. De auto en het team waren fantastisch."

De race in Japan was de tweede in het kampioenschap. De eerste race was op het circuit van Silverstone. Daar werd Racing Team Nederland derde.