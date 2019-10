Sterke man Kelvin de Ruiter wint Strongman League op Curaçao

De Ruiter laat via zijn Facebook-pagina weten dat hij ontzettend blij is met zijn prestatie. "Ongelooflijk, ik ben superblij en ik geloof het gewoon nog steeds niet." Eerder dit jaar werd De Ruiter de sterkste man van Nederland en voor de tweede keer wereldkampioen vrachtwagen trekken. "Mijn jaar als sterkste man kan eigenlijk niet meer stuk."

Halverwege november is in Mexico de finale van de Strongman League. De Ruiter is een grote kanshebber om die te winnen.