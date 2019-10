SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen: "We zijn echt een goed team met elkaar"

Jansen is positief over wat zijn spelers zaterdag hebben laten zien. "Er is één ding dat voorop staat en dat is het teamgebeuren. Het team moet bij elkaar blijven en daar komt niemand aan. Als je dan ziet hoe ze als team knokken en strijden met elkaar, en hoe de bank betrokken is, dan denk je 'ja man, we zijn echt een goed team met elkaar'. En dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste. En het winnen."