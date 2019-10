SC Heerenveen pakt eerste thuisoverwinning tegen PEC Zwolle

Heerenveen gevaarlijk

In het eerste kwartier na rust werd Heerenveen twee keer gevaarlijk. Eerst kon Zwolle-keeper Xavier Mous net redding brengen op een schot van Woudenberg. Uit de hoekschop die volgde stond Odgaard in de weg bij een schot van Faik. Zwolle kwam in het eerste deel van de tweede helft niet verder dan een afzwaaier van Thy.

Ook in het restant van de wedstrijd kwam de ploeg van Jansen niet echt in de problemen. Heerenveen kreeg nog de grootste kansen op een tweede goal. Van Bergen schoot over, Ejuke kon een uitbraak van de Feansters niet verzilveren en Dresevic zijn kopbal ging over. In de laatste minuten van de wedstrijd probeerde Zwolle het nog met een lange bal, maar Heerenveen kon met enige moeite standhouden.