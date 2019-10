Basketballers Aris verliezen van Weert

In het eerste kwart van de wedstrijd kon Aris niet meekomen met de basketballers uit Weert. Het stond na tien minuten 24-11 voor de thuisploeg. Toch kwamen de Leeuwarders goed terug in de wedstrijd door overtuigend het tweede kwart met 21-11 te pakken. Daardoor stond er in Weert een 35-34 ruststand op het scorebord.

Niet genoeg

Na de rust was het Weert dat de voorsprong weer uitbreidde en Aris ging met een 53-48 achterstand het laatste kwart in. Daarin konden de Leeuwarders niet genoeg brengen en ging de wedstrijd met 74-62 verloren.