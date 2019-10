Sneker Dweildag: veertig dweilorkesten uit het hele land

In korte tijd is de Dweildag in Sneek uitgegroeid tot een van de belangrijkste en grootste dweildagen van het land. De kapellen konden in twee klassen meedoen: de Leutklasse en de Wedstrijdklasse.

Prijzen winnen

Hiermee konden ze geldprijzen en andere prijzen winnen, zoals de prijs voor de 'leutste' kapel en een 'gevulde koektroffee', de publieksprijs in de wedstrijdklasse. Op tien locaties in de binnenstad en bij de Waterpoort waren de kapellen te zien.