Hoe gaat het met Sneker Michel Vlap bij Anderlecht?

"Het is een hele warme club", vertelde Vlap zaterdagmiddag naast het veld van voetbalclub ONS Sneek. "De laatste tijd gaat het sportief gezien minder, maar de overwinning van gisteren deed ons goed."

Rechterrijtje

Anderlecht won vrijdag meti 2-1 van Charleroi, maar staat nog steeds in het rechterrijtje van de hoogste Belgische voetbalcompetitie, Voor de topclub is dat nog lang niet goed genoeg, weet ook Vlap. Hij wil zichzelf de komende wedstrijden verbeteren.

Dit weekend is Michel Vlap vrij en daarom brengt hij tijd door in onze provincie. "Ik vind het heerlijk om weer even in Friesland te zijn", fertelt de Snitser.

"Beginnen ons thuis te voelen"

Hij woont nu alweer een tijdje in Brussel. "Het leven is daar anders. Het is allemaal heel groot, met toeterende auto's, het is veel drukker. Maar ik woon met mijn vriendin midden in de stad in een heel mooi appartement. We beginnen ons thuis te voelen."