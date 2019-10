Nog geen sprake van crisis bij ONS Sneek, ondanks verlies

"Als alle wedstrijden vijftien minuten korter waren, dan hadden we nu tien punten gehad in plaats van drie", concludeert trainer Raveneau. Hij vindt daarom niet dat mensen zich zorgen moeten maken. Ook tegen DSV'33 had het balletje zomaar de andere kant op kunnen rollen, vindt Raveneau. "Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Ik heb niet kunnen zien waarom zij bovenin staan en wij onderaan."

Goal Van Lingen

Verdediger Oege Sietse van Lingen zette ONS nog wel op voorsprong. Van Lingen moest weg bij Cambuur en kon daarna naar clubs uit Noorwegen en Duitsland, maar koos toch voor ONS Sneek. Van Lingen sluit echter niet uit dat hij in de winterstop naar een andere club gaat. "Ik heb het profvoetbal nog niet uit mijn hoofd gezet."

Van Lingen kreeg zaterdag nog een paar kansjes op de gelijkmaker, maar hij slaagde er niet in om nogmaals doeltreffend te zijn. Van Lingen vond ONS niet veel minder dan DSV'33 en dat stemt hem optimistisch over het verdere verloop van de competitie. "Volgende week tegen FC Lisse pakken we onze eerste overwinning."