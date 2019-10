De Schoverlingen: oud-schaatsers verenigen zich in Thialf

De twaalfvoudig wereldkampioen wil dat er meer oud-schaatsers bij de sportwedstrijden in Thialf komen. Ook wil het bestuur gezellige bijeenkomsten organiseren om op een sportieve manier met elkaar verbonden te blijven. Zaterdag was een soort van oprichtingsbijeenkomst in Heerenveen.

Thijsje Oenema

Een van de bestuursleden is Thijsje Oenema uit Heerenveen. Zij heeft zich ook aangesloten bij De Schoverlingen. De 31-jarige schaatsster vindt het een mooi initiatief en is penningmeester van De Schoverlingen.

"Wedstrijden zullen we niet meer gaan doen, maar recreatief schaatsen kan natuurlijk wel", vertelt Oenema. "Het was heel leuk vandaag. Jong en oud liep door elkaar heen. Sommige mensen hadden elkaar al 30 of 40 jaar niet gezien en hebben elkaar nu weer ontmoet. Dat maakt het wel heel mooi."

Het volledige bestuur bestaat naast Van der Duim en Oenema uit Margriet de Schutter, Harm van der Pal, Jos Valentijn, Petra Grimbergen, Annamarie Thomas, Yvonne van Gennip en Margot Boer.